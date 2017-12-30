В Самаре директор стройфирмы пойдет под суд за мошенничество
30 декабря 2017 16:11
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Действуя под влиянием обмана со стороны руководителя ООО «Строй Капитал», сотрудники ГКУ СО «УКС» осуществили перечисление на расчетный счет ООО «С.И.Т.И.» 118 млн руб., из которых 112 млн руб. были перечислены ООО «Строй Капитал», которые директор безвозмездно обратил в свою пользу и растратил по своему усмотрению, чем причинил бюджету Самарской области ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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