В Самаре директор организации подозревается в уклонении от уплаты более 19 миллионов рублей налогов

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По версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 19 миллионов рублей, путем заключения фиктивных договоров поставки с другими организациями.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: СУ СК РФ по Самарской области