В Самаре директор ООО подозревается в даче взятки

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По версии следствия, 25 ноября он передал начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области 200 тысяч рублей в качестве взятки за не проведение проверочных мероприятий по факту незаконного оборота алкогольной продукции.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.