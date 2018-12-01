В Самаре члены банды пойдут под суд за разбой
1 декабря 2018 14:13
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По версии следствия, в июне 2016 года Самсонов создал на территории города Самары устойчивую вооруженную преступную группу – банду, для совершения систематических разбойных нападений на финансово - кредитные организации (банки). В состав банды Самсонов вовлек своего знакомого – Климова. В распоряжении и пользовании банды находилось оружие: пистолеты, автоматы, осколочные гранаты, взрыватели, тротиловая шашка, около 2 тысяч патрон. Некоторое оружие приобреталось у Шуваева, который занимался не только сбытом, но и переделкой огнестрельного оружия. Кроме того, для совершения преступлений злоумышленниками использовалось несколько автомобилей. Для достижения цели конспирации внешности, члены банды использовали при нападениях маски, балаклавы, респираторы, костюмы, перчатки и иные предметы одежды, приобретенные Самсоновым.
Так, в период с июня 2016 года по октябрь 2017 года бандой под руководством Самсонова совершены следующие разбойные нападения, с использованием оружия, на территории города Самары:
24 августа 2016 года - разбойное нападение на Дополнительный офис «Безымянка» Филиала «Самара» КБ «Локо-Банк» (АО), похищено более 11 миллионов рублей;
3 февраля 2017 года - разбойное нападение на Дополнительный офис «Лидер» ОАО КБ «Солидарность», похищено более 3 миллионов 500 тысяч рублей;
13 июля 2017 года - разбойное нападение на Дополнительный офис «На Поляне» ПАО «АктивКапитал Банк» и 4 августа 2017 года - разбойное нападение на офис ПАО «Невский Банк». Однако похитить денежные средства не удалось по независящим от обвиняемых обстоятельствам, поскольку в связи со срабатыванием противопожарной сигнализации, они, опасаясь приезда сотрудников правоохранительных органов и возможного их задержания, свои преступные действия прекратили и покинули помещение указанного офиса банка.
Таким образом, вооруженной бандой под руководством Самсонова совершено не менее 4 разбойных нападений, в результате которых открыто похищены денежные средства на общую сумму не менее 14 миллионов 628 тысяч рублей.
17 октября 2017 года преступная деятельность банды под руководством была пресечена и все члены банды задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, находившиеся в распоряжении членов банды изъяты.
Кроме того, 12 сентября 2017 года Самсонов, находясь в дополнительном офисе КБ «Локо-Банк», без участия Климова, в ходе разбойного нападения, произвел несколько выстрелов в охранника и, завладев денежными средствами в размере более 5 миллионов рублей, скрылся с места совершения преступления. 13 сентября 2017 года потерпевший мужчина скончался в больнице.
Оперативное сопровождение по уголовному делу, в том числе участие в задержании, обысках и осмотрах, осуществлялось сотрудниками подразделений ГУ МВД России по Самарской области и регионального управления Росгвардии.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: СУ СК РФ по Самарской области
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