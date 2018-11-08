Я нашел ошибку
Главные новости: 
По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет.
На открытом Путиным месторождении нашли "царь-алмаз" массой более 50 карат
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.
В Самаре четырех сотрудников полиции задержали при получении взятки в 600 тысяч рублей
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.
Проблемный томограф подводит «Современные медицинские технологии» под банкротство
По словам польского президента Анджея Дуды, поставку природного газа лоббировал лично американский лидер Дональд Трамп.
Польша подписала многолетнее соглашение на поставку газа из США
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар», совершило кражу имущества на 1,232 млн руб.
Полиция заинтересовалась крупной кражей из магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар»
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР.
Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России
Учёные проанализировали наборы мелких мутаций в геномах 54 миллионов пользователей сайта и сопоставили их с тем, как долго жили их прямые и далёкие родственники.
Учёные выяснили, насколько гены влияют на долголетие
В корпусах больницы оборудованы 53 специализированных отделения на 1 750 коек. Медицинские консультации и услуги оказывают врачи, прошедшие обучение и стажировку в ведущих клиниках России и Европы.
В Самарской областной больнице им. Середавина состоялось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию учреждения
сегодня  Пятница, 9 ноября, 02:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/11:
USD 66.22
0.13
EUR 75.67
-0.01
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре четырех сотрудников полиции задержали при получении взятки в 600 тысяч рублей

8 ноября 2018 23:31
230
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.
Четверо сотрудников уголовного розыска ГУМВД по Самарской области задержаны в четверг при получении взятки в 600 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ по региону.

"Четверо сотрудников уголовного розыска задержаны в Самаре в четверг с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решается вопрос об избрании им меры пресечения, степень участия каждого в передаче взятки определит следствие.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в Twitter сообщил: "Сегодня в Самаре с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей задержаны 4 сотрудника уголовного розыска ГУМВД Самарской области. Деньги (1-й транш) передавались за непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности по ст 111 УК РФ: нанесение тяжких телесных повреждений".

В ГУМВД по Самарской области задержание сотрудников полиции пока не комментируют. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
8 ноября 2018  23:31
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.
В Самаре четырех сотрудников полиции задержали при получении взятки в 600 тысяч рублей
За непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.  Закон
224
8 ноября 2018  23:21
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.
Проблемный томограф подводит «Современные медицинские технологии» под банкротство
Больница Пирогова» подала иск о несостоятельности в адрес компании, подконтрольной Сергею Шатило.  Закон
92
8 ноября 2018  22:52
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар», совершило кражу имущества на 1,232 млн руб.
Полиция заинтересовалась крупной кражей из магазина «Детский мир» в ТРК «Амбар»
Как следовало из полученных полицией документов, с мая 2016 года по апрель 2017 года некое неустановленное лицо, «находясь в торговом зале» магазина «Детский... Закон
97
8 ноября 2018  17:35
Установлено, что сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение.
Прокуратура Сызрани провела проверку по факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения
Установлено, что сохранность объекта надлежащим образом не обеспечивалась, вследствие чего произошло возгорание объекта и его частичное повреждение.  Закон
143
7 ноября 2018  23:19
Её планируют экстрадировать в Азербайджан, если она не подтвердит законное происхождение своих доходов.
Супруга азербайджанского банкира арестована в Лондоне за покупки на £16 млн
 Её планируют экстрадировать в Азербайджан, если она не подтвердит законное происхождение своих доходов.  Закон
264
7 ноября 2018  14:25
Сергея Нетиевского обвиняли в хищении 173 миллионов рублей и превышении должностных полномочий.
Полиция закрыла уголовное дело против экс-директора "Уральских пельменей"
Сергея Нетиевского обвиняли в хищении 173 миллионов рублей и превышении должностных полномочий.  Закон
309
7 ноября 2018  09:54
В Кинельском районе Самарской области полицейские обнаружили нелегальных мигрантов
В Кинельском районе Самарской области полицейские обнаружили нелегальных мигрантов
Еще несколько иностранцев работали незаконно. Закон
209
Весь список
Происшествия
8 ноября 2018  21:38
Ночью 8 ноября дежурная смена спасателей ПСО Сызрани выехала на 905 км трассы М5, где произошло столкновение трех большегрузов и легкового автомобиля.
Пострадавшим в массовом ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Ночью 8 ноября дежурная смена спасателей ПСО Сызрани выехала на 905 км трассы М5, где произошло столкновение трех большегрузов и легкового автомобиля.   Происшествия
110
8 ноября 2018  19:35
Пока девочка пыталась добраться домой, родители уже искали её вместе с полицией.
Домой шла пять часов. В Тюмени не пустили в автобус заблудившуюся школьницу
Пока девочка пыталась добраться домой, родители уже искали её вместе с полицией.  Происшествия
192
8 ноября 2018  19:18
У мужчины уже есть судимость за ложный донос и за кражу.
Житель Бузулука напал на девушку у ТЦ «Самолет» и отобрал автомобиль
 У мужчины уже есть судимость за ложный донос и за кражу.   Происшествия
178
Весь список
Криминал
8 ноября 2018  13:18
У жителя Похвистневского района изъяли свертки с героином Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества.
У жителя Похвистневского района изъяли свертки с героином
Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Криминал
197
8 ноября 2018  09:53
В Тольятти мужчина убил сожительницу и накрыл одеялом
В Тольятти мужчина убил сожительницу и накрыл одеялом
В ходе застолья между парой произошла ссора. Криминал
197
8 ноября 2018  09:43
У молодого самарца обнаружили мешок с наркотиком Ему грозит пожизненное лишение свободы.
У молодого самарца обнаружили мешок с наркотиком
Ему грозит пожизненное лишение свободы. Криминал
201
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
680
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
757
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
740
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
761
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
679
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1342
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
573
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
593
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1052
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1418
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1477
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2602
Весь список

Мероприятия
В Самарской областной больнице им. Середавина состоялось торжественное заседание, приуроченное к 110-летию учреждения
XI Музыкальный фестиваль «Мариинский» в Самаре
В Самаре пройдет III Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2018»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные