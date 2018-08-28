Я нашел ошибку
Главные новости: 
Леонид Оскарович внес неоценимый вклад в строительство стадиона
Дмитрий Азаров вручил почетный знак "За труд во благо земли Самарской" Леониду Ставицкому
Иск был подан ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Именно этой компании, а вернее лицензиару Маргарет Ван Бревурт принадлежит произведение «Ждун».
МегаФон заплатит 8,6 млн рублей за использование Ждуна
В ходе исследования экспертов интересовало, как часто люди подвергались воздействию продуктов сгорания угля, древесины и древесного угля.
Учёные предупредили любителей шашлыков о риске ранней смерти
Манёвры будут проходить почти на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, в них задействуют всех десантников и соединения Тихоокеанского и Северного флотов.
Шойгу раскрыл подробности масштабных учений "Восток–2018"
По данным Ростуризма, в прошедшую пятницу болгарская компания
Около тысячи российских туристов не могут вернуться из Болгарии
Глава МВД Италии Сальвини планирует вновь посетить Россию
Глава МВД Италии Сальвини планирует вновь посетить Россию
Главный тренер самарцев сделал ряд громких заявлений после игры.
Тихонов ответил Егорову: "Извинения принимаю, но в семью лезть нельзя! Это святое!"
Матч "Крылья Советов" - "Анжи" рассудит Роман Галимов
Матч "Крылья Советов" - "Анжи" рассудит Роман Галимов
сегодня  Среда, 29 августа, 01:02
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/08:
USD 67.39
-0.01
EUR 78.76
0.53
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре бывший врач-анестезиолог ответит перед судом за изнасилование пациентки, находящейся после операции под наркозом

28 августа 2018 20:58
154
Ленинским межрайонным следственным отделом Самары завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врача - анестезиолога, обвиняемого в совершении преступлений по статье "Насильственные действия сексуального характера".

По версии следствия, 2 августа 2017 года обвиняемый, находясь на рабочем месте в помещении одного из обществ с ограниченной ответственностью, оказывающего частные услуги по косметологии и пластической хирургии в Самаре, совершил изнасилование пациентки, находящейся после операции под общим наркозом.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:    пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
28 августа 2018  23:36
Иск был подан ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Именно этой компании, а вернее лицензиару Маргарет Ван Бревурт принадлежит произведение «Ждун».
МегаФон заплатит 8,6 млн рублей за использование Ждуна
Иск был подан ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Именно этой компании, а вернее лицензиару Маргарет Ван Бревурт принадлежит произведение «Ждун».   Закон
66
28 августа 2018  20:58
В Самаре бывший врач-анестезиолог ответит перед судом за изнасилование пациентки, находящейся после операции под наркозом
В Самаре бывший врач-анестезиолог ответит перед судом за изнасилование пациентки, находящейся после операции под наркозом
  Закон
153
28 августа 2018  19:26
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во дворе на улице Н. Панова
Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев во дворе на улице Н. Панова
  Закон
161
27 августа 2018  21:08
Следователь от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан на месте происшествия.
В Новокуйбышевске местный житель пытался дать взятку следователю за отказ в возбуждении уголовного дела
Следователь от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан на месте происшествия.   Закон
320
27 августа 2018  14:15
В суд подали клиенты, которым вместо свежих морепродуктов подали размороженные.
Суд Милана приговорил владельца ресторана к 4 месяцам тюрьмы за неуказание в меню блюд из замороженных продуктов
В суд подали клиенты, которым вместо свежих морепродуктов подали размороженные.   Закон
232
24 августа 2018  22:54
В споре между бенефициаром ТРК «Вива Лэнд» Кузьминым и компанией «Открытие брокер» одержал победу самарский бизнесмен
В споре между бенефициаром ТРК «Вива Лэнд» Кузьминым и компанией «Открытие брокер» одержал победу самарский бизнесмен
  Закон
304
24 августа 2018  21:49
За два дня она совершила 16 фактов сбыта наркотического средства N-метилэфедрон, расфасованного в свертки по 0,5 грамма.
На самарчанку завели уголовное дело за неоднократный сбыт наркотиков
За два дня она совершила 16 фактов сбыта наркотического средства N-метилэфедрон, расфасованного в свертки по 0,5 грамма.   Закон
244
Весь список
Происшествия
28 августа 2018  20:29
Очевидец происшествия вытащил пострадавшего из воды на берег и вызвал оперативные службы.
Под Южным мостом произошло столкновение катера и резиновой лодки, пострадал рыбак
Очевидец происшествия вытащил пострадавшего из воды на берег и вызвал оперативные службы.  Происшествия
168
28 августа 2018  18:28
От полученных ранений восьмилетний мальчик погиб на месте, ещё пять человек были госпитализированы.
В Кировской области многодетная семья разбилась в ДТП из-за кабана
От полученных ранений восьмилетний мальчик погиб на месте, ещё пять человек были госпитализированы.  Происшествия
188
28 августа 2018  13:48
В Самаре будут судить врача¸ из-за которой погибла мать тройняшек
В Самаре будут судить врача¸ из-за которой погибла мать тройняшек
Лечение не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию. Происшествия
147
Весь список
Криминал
28 августа 2018  12:04
Полицейские Ставропольского района разыскивают подозреваемого в хищении квадроцикла
Полицейские Ставропольского района разыскивают подозреваемого в хищении квадроцикла
Стражи правопорядка просят граждан помочь в поиске подозреваемого. Криминал
144
28 августа 2018  11:57
Вечером разбойник с ножом напал на самарца на пр. Кирова Преступника удалось задержать.
Вечером разбойник с ножом напал на самарца на пр. Кирова
Преступника удалось задержать. Криминал
161
28 августа 2018  10:40
Уголовное дело грозит фирмам депутата Госдумы в Самарской области
Уголовное дело грозит фирмам депутата Госдумы в Самарской области
Речь идет об очень крупных суммах. Криминал
287
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
217
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
764
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1386
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1020
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1763
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1523
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
230
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1144
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
768
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
869
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
871
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
628
Весь список

Мероприятия
В Центре российской кинематографии «Художественный» прошли мероприятия, посвященные Дню российского кино
Самарский литературный музей приглашает всех детей и родителей на традиционный семейный праздник на усадьбе
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда