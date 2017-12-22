В Самаре бывший сотрудник почты заменил в посылке из Сингапура телефон на мыло

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Сотрудники органов внутренних дел совместно с сотрудниками отдела безопасности УФПС Самарской области установили, что в октябре текущего года обвиняемый, являясь сотрудником почтовой службы, канцелярским ножом вскрыл посылку, доставленную из Сингапура, с находящимся внутри мобильным телефоном стоимостью около 10 тысяч рублей. По имеющимся данным, забрав гаджет, мужчина вложил в пакет емкость с жидким мылом, аналогичную по весу с телефоном, заклеил упаковку скотчем и передал ее в почтовое отделение.Заказчик телефона, обнаружив в полученной посылке совсем не то, что ожидал, обратился за помощью в полицию. Проверив товарно-накладную документацию, чеки, опросив потерпевшего и сотрудников почтовой службы, полицейские установили причастность бывшего сотрудника отрасли связи к хищению гаджета. Стражи правопорядка выяснили, что, совершив кражу, мужчина продал телефон на одном из рынков за 5 тысяч рублей, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.В содеянном злоумышленник полностью признался. Из организации он был уволен в ноябре текущего года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.