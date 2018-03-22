В Самаре бывший сотрудник Росгвардии осужден за получение взятки

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Установлено, что 22 сентября 2017 года он, являясь сотрудником УФСВНГ России по Самарской области, находясь на своем рабочем месте, получил от гражданина первую часть требуемой им взятки - 5 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу взяткодателя - не составление в отношение него протокола об административном правонарушении по статье "Незаконные хранение, перевозка и ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения". 27 сентября 2017 года злоумышленник получил оставшуюся часть взятки в виде денежных средств в размере 16 тысяч.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с испытательным сроком в 3 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.