В Самаре бывший полицейский признан виновным в получении взятки

126

Следствием и судом установлено, что 4 августа 2016 Суходеев получил от гражданки взятку в 100 тысяч рублей, за непринятие мер, направленных на привлечение сына указанной женщины к уголовной ответственности за совершенное преступление, по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Приговором суда Суходееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото kr74.ru