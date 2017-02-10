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В Самаре бывший оперуполномоченный за получение взятки предстанет перед судом

10 февраля 2017 19:00
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Взятка предназначалась за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного, обвиняемого по статье "Получение взятки".

Он предпринял действия, направленные на получение взятки (350 тысяч рублей) от гражданина за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя по результатам процессуальной проверки, находящейся в его производстве.

Довести свой преступный умысел до конца полицейский не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, в ближайшее время будет направлено в федеральный суд Ленинского района города Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


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Комментарии



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