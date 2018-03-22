В Самаре бывший инспектор полиции признан виновным в покушении на мошенничество

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Следствием и судом установлено, что 24 октября 2017 года инспектор получил от гражданки 30 тысяч рублей за вынесение определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства", не имея реальной возможности выполнить обещание.Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.