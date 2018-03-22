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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре бывший инспектор полиции признан виновным в покушении на мошенничество

22 марта 2018 16:38
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Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел  Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему старшему инспектору отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. Он признан виновным по статье "Покушение на мошенничество".

Следствием и судом установлено, что 24 октября 2017 года инспектор получил от гражданки 30 тысяч рублей за вынесение определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства", не имея реальной возможности выполнить обещание.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.


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