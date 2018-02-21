В Самаре будут судить трех мужчин за серию квартирных краж
21 февраля 2018 16:35
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Один из граждан также обвиняется по статье "Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере".
По версии предварительного следствия, гражданин в мае 2014 года разработал преступный план разбойного нападения на офис ООО «Витязь», основным видом деятельности которого является управление собственным или арендованным нежилым имуществом.
С этой целью он вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
16.05.2014 примерно в 14 часов 30 минут злоумышленники напали на вышедшего из офиса с пакетом в руках мужчину. Угрожая ножом и электрошокером, преступники похитили 6 млн рублей и скрылись места преступления.
Кроме того, обвиняемые в период с марта по август 2017 года на территории Самары совершили 16 квартирных краж.
Для проникновения в квартиры преступники использовали специально приобретенные для этой цели отмычки.
Вышеуказанные лица были задержаны сотрудниками полиции с поличным после совершения 06.08.2018 кражи в доме 232 по ул. Ново-Садовой в Самаре.
Часть похищенного имущества была обнаружена в ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых.
Общая сумма похищенного имущества составляет свыше 6 млн рублей.
Прокуратурой города утверждены обвинительные заключения, уголовные дела направлены в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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