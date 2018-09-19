В Самаре будут судить инженера по охране труда за гибель подростка, упавшего в шахту лифта

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Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении инженера по охране труда общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".По версии следствия, 27 ноября 2017 года в период времени с 16 часов до 18 часов 35 минут 17-летний подросток находился на объекте застройки дома, расположенного по Пятой просеке в Октябрьском районе города Самары. По устной договоренности с сотрудниками организации он вместе со своим знакомым должны были выполнить работы по доставке квартирных дверей. Указанный строительный участок не был оснащен источником света и ограждениями лифтовых шахт, в результате чего, во время подъема двери по лестничному проему, подросток упал в лифтовую шахту с 14 этажа дома. От полученных травм потерпевший скончался в этот же день в больнице.В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области