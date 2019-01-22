В Самаре СК начал проверку по факту прорыва трубопровода, в результате которого получили ожоги несколько человек

198

22 января 2019 года в сети Интернет появилась информация о том, что в Кировском районе города Самары произошёл прорыв трубопровода и разлив горячей воды, в результате чего ожоги различной степени тяжести получили несколько человек, в том числе несовершеннолетний подросток.В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: облМЧС