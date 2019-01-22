В Самаре СК начал проверку по факту прорыва трубопровода, в результате которого получили ожоги несколько человек
22 января 2019 21:02
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В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району Самары начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: облМЧС
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