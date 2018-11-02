В Самаре Олег Терехов явился с повинной в УФСБ и признался в убийстве Александра Законова в 2004 году
2 ноября 2018 14:13
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31 октября 2018 года Олег Терехов явился с повинной в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве Александра Законова. Со слов подозреваемого, на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета в потерпевшего, который скончался. 14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области.
В настоящее время Терехову предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство". Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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2 ноября 2018 15:20
В настоящее время по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Закон
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2 ноября 2018 14:13
14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области. Закон
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