В Самаре ООО «Триумф» оштрафовано на 1 млн рублей за дачу взятки начальнику отдела судебных приставов

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Сегодня прокурором Самарского района Самары утверждено обвинительное заключение по обвинению директора ООО «Триумф» Анатолия Широкова, обвиняемого в даче взятки в значительном размере должностному лицу – начальнику отдела судебных приставов.Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Самарской районный суд для рассмотрения.Кроме того, судом по постановлению прокурора Самарского района ООО «Триумф» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото из открытых источников