В Самаре ООО «Лидер» и его директор оштрафованы на 2 миллиона рублей за самовольное размещение автостоянок

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Установлено, что на земельных участках в районе дома № 17, а также в районе дома № 31 по улице Дачной ООО «Лидер» самовольно организованы автостоянки. Площадки покрыты щебнем, огорожены забором, въезды на территории ограничены автоматическими шлагбаумами. На въездах на участки располагаются будки охраны, на которых установлены рекламные вывески.Органом местного самоуправления разрешения для организации капитальных или временных стоянок в установленном законодательстве порядке не выдавались, земельные участки для использования в указанных целях не оформлялись.Таким образом, «Лидером» самовольно заняты и использованы земельные участки не по целевому назначению.По выявленным нарушениям прокурором района в отношении руководителя организации, а также в отношении ООО «Лидер» возбуждены 4 дела об административном правонарушении.Постановлениями Управления Росреестра Самарской области юридическое лицо - ООО «Лидер» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 1 400 000 рублей, виновное должностное лицо – генеральный директор ООО «Лидер» - привлечено к административной ответственности в виде штрафа в общем размере 600 000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото tsaricino.mos.ru