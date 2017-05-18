В Самаре ООО «АКБ Еврофинанс СА» оштрафовано за нарушение порядка выдачи потребительских займов

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ООО «АКБ Еврофинанс СА» с гражданами заключаются договоры финансовой аренды недвижимого имущества и транспортных средств.Вопреки требованиям действующего законодательства в заключаемых договорах не поименован продавец имущества, передаваемого в лизинг, отсутствует являющееся обязательным условие о передаче в лизинг имущества путем купли и продажи у третьего лица (продавца), имущество передается лизингополучателю непосредственно обществом.В договоры включены характерные для договора займа пункты о зачете авансовых выплат равными частями в течение всего срока лизинга и их переводе на расчетный счет лизингодателя.Кроме того, в нарушение норм закона в договоры включены требования об обеспечительных и авансовых платежах по договору, многочисленные штрафные санкции.Таким образом, оформленные ООО «АКБ Еврофинанс СА» договоры финансовой аренды объектов недвижимости и транспортных средств фактически являются договорами займа.По выявленным нарушениям прокурором района в отношении юридического лица – ООО «АКБ Еврофинанс СА» и директора общества Адбулаевой возбуждены дела об административных правонарушениях.Постановлениями мировой судьи ООО «АКБ Еврофинанс СА» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, директору общества в виде - штрафа в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.