В Самаре ООО «АКБ Еврофинанс СА» оштрафовано за нарушение порядка выдачи потребительских займов
18 мая 2017 23:50
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ООО «АКБ Еврофинанс СА» с гражданами заключаются договоры финансовой аренды недвижимого имущества и транспортных средств.
Вопреки требованиям действующего законодательства в заключаемых договорах не поименован продавец имущества, передаваемого в лизинг, отсутствует являющееся обязательным условие о передаче в лизинг имущества путем купли и продажи у третьего лица (продавца), имущество передается лизингополучателю непосредственно обществом.
В договоры включены характерные для договора займа пункты о зачете авансовых выплат равными частями в течение всего срока лизинга и их переводе на расчетный счет лизингодателя.
Кроме того, в нарушение норм закона в договоры включены требования об обеспечительных и авансовых платежах по договору, многочисленные штрафные санкции.
Таким образом, оформленные ООО «АКБ Еврофинанс СА» договоры финансовой аренды объектов недвижимости и транспортных средств фактически являются договорами займа.
По выявленным нарушениям прокурором района в отношении юридического лица – ООО «АКБ Еврофинанс СА» и директора общества Адбулаевой возбуждены дела об административных правонарушениях.
Постановлениями мировой судьи ООО «АКБ Еврофинанс СА» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, директору общества в виде - штрафа в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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