В Самаре Атхамхон Ахмедов лишен свободы на 23 года за преступления террористического характера

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Следствием и судом установлено, что в 2017 году Ахмедов участвовал в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, активно проводя на территории города Самары целенаправленную работу по склонению и вербовке лиц, придерживающихся традиционного исламского религиозного течения, в деятельность международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещенная на территории России организация).Кроме того, Ахмедов размещал в социальной в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, в которой согласно заключению лингвистической судебной экспертизы содержатся высказывания, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а также призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдывающие терроризм.2 августа 2017 года, примерно в 14 часов Ахмедов, находясь в помещении, расположенном в одном из домов по улице Демократической города Самары, совершил посягательство на жизнь двух оперуполномоченных ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, с целью воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и общественной безопасности, а именно умышленно нанес каждому не менее одного удара ножом в область грудной клетки. Смерть сотрудников полиции не наступила, благодаря своевременно оказанной им медицинской помощи.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществилось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а первых 5 лет – в тюрьме.