В Самаре в отношении директора ООО «СпецРСУ-3» возбуждено уголовное дело за "злоупотребление полномочиями"

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По версии следствия, в 2015 году подозреваемый приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на развитие Общества более 48 миллионов рублей, а также в нарушении ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оплатил за счет Общества аудиторские услуги в размере 220 тысяч.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.