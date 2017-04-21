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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре в отношении директора ООО «СпецРСУ-3» возбуждено уголовное дело за "злоупотребление полномочиями"

21 апреля 2017 15:51
395
Он приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на развитие Общества более 48 миллионов рублей, а также в нарушении ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оплатил за счет Общества аудиторские услуги в размере 220 тысяч.
Вторым отделом по расследованию особо важных по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СпецРСУ-3», подозреваемого в совершении преступления по статье "Злоупотребление полномочиями".

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на развитие Общества более 48 миллионов рублей, а также в нарушении ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оплатил за счет Общества аудиторские услуги в размере 220 тысяч.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



Закон
21 апреля 2017  15:51
Он приостановил выплату дивидендов, причитающихся за 2014 год участникам ООО «СпецРСУ-3» на общую сумму более 23 миллионов рублей, не направил в резерв на развитие Общества более 48 миллионов рублей, а также в нарушении ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» оплатил за счет Общества аудиторские услуги в размере 220 тысяч.
В Самаре в отношении директора ООО «СпецРСУ-3» возбуждено уголовное дело за "злоупотребление полномочиями"
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