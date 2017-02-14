В Самаре, по приговору суда, надолго отправятся в тюрьму два жителя Узбекистана за убийство и ограбление пенсионерки

129

Жураев также осужден за «покушение на побег из-под стражи ".Установлено, что Жураев и Распопов в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года прибыли в дом пожилой жительницы одного из домов Самары якобы с целью подыскания помещения для проживания. Вместе с женщиной они проследовали в сарай на территории участка, где напали на нее и задушили шарфом.Убедившись, что потерпевшая мертва, злоумышленники обыскали дом и похитили 300 тысяч рублей.Кроме того, 5 июля 2016 года Жураев после проведения психолого-психиатрической экспертизы спрыгнул из автомобиля конвоя и побежал в сторону улицы Арцыбушевской. Совершить побег из-под стражи ему не удалось, т.к. он был задержан сотрудниками конвоя.Суд назначил Жураеву 17 лет лишения свободы, Распопову – 15 лет лишения свободы. Наказание осужденным постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.