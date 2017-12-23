В Самаре офисах и домах сотрудников фирмы "С.И.Т.И." прошли обыски

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- В офисах и домах сотрудников фирмы "С.И.Т.И." проходят обыски! Уверен, что это продолжение длящейся истории, в которой эта фирма превратилась в нашем регионе при бывшем губернаторе в "золотого подрядчика", только за период с 2014 по 2016 годы она выиграла 28 подрядов на общую сумму 8,8 млрд рублей! – написал координатор регионального штаба ОНФ, координатор проекта "За честные закупки" в Самарской области Вадим Нуждин в Фейсбуке.Фото: avdet.org