В Самаре главный бухгалтер ТСЖ «На Набережной» на 2,5 года лишена свободы за мошенничество

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Судом установлено, что в период с января 2012 года по июль 2014 года главный бухгалтер ТСЖ «На Набережной» похитила у предприятия 3 млн 273 тыс. рублей путем предоставления в Сбербанк не соответствующих действительности платежных поручений о перечислении средств на зарплатную карту супруга, состоявшего в должности разнорабочего ТСЖ.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.