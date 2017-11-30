В Самаре 5-месячная девочка утонула при купании, начата доследственная проверка

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По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначены все необходимее исследования, с целью определения причин смерти ребенка, выясняются все обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.