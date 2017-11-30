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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре 5-месячная девочка утонула при купании, начата доследственная проверка

30 ноября 2017 16:09
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Назначены все необходимее исследования, с целью определения причин смерти ребенка, выясняются все обстоятельств происшествия.
29 ноября примерно в 20 часов в квартире дома, расположенного в Кировском районе города Самары, 5-месячная девочка утонула при купании.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначены все необходимее исследования, с целью определения причин смерти ребенка, выясняются все обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 
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Комментарии



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