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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В СО у металлургической компании за долги арестовано несколько тонн алюминиевой стружки

4 декабря 2018 17:52
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Теперь у должника есть 10 дней на то, чтобы полностью выплатить долг. Если этого не произойдет, то арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.
Одна из металлургических компаний задолжала по договору поставки свыше 3 миллионов рублей. Судебными приставами-исполнителями региона был арестовано несколько тонн алюминиевой стружки.

Судебными приставами-исполнителями Самарской области в отношении металлургической компании было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по договору поставки. За поставленный товар фирма не заплатила 3,2 миллиона рублей.

В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями совместно с представителями взыскателя был совершен выход по месту нахождения должника. Работниками Службы были произведены опись и арест имущества металлургической компании. Алюминиевые профили и металлические отходы на сумму свыше 3 миллионов рублей были переданы на ответственное хранение взыскателю.

Теперь у должника есть 10 дней на то, чтобы полностью выплатить долг. Если этого не произойдет, то арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области. 


Фото:  пресс-служба УФССП России по Самарской области
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