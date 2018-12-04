В СО у металлургической компании за долги арестовано несколько тонн алюминиевой стружки

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Судебными приставами-исполнителями Самарской области в отношении металлургической компании было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по договору поставки. За поставленный товар фирма не заплатила 3,2 миллиона рублей.В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями совместно с представителями взыскателя был совершен выход по месту нахождения должника. Работниками Службы были произведены опись и арест имущества металлургической компании. Алюминиевые профили и металлические отходы на сумму свыше 3 миллионов рублей были переданы на ответственное хранение взыскателю.Теперь у должника есть 10 дней на то, чтобы полностью выплатить долг. Если этого не произойдет, то арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области