В СО «чёрный лесоруб» возместит ущерб лесному фонду в размере более 300 тысяч рублей

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Богатовский районный суд Самарской области вынес приговор гражданину, совершившему в конце 2018 года незаконную рубку трех деревьев породы «дуб» в Нефтегорском лесничестве, причинив тем самым ущерб государственному лесному фонду в размере 332 тысячи 255 рублей.За совершение незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере гражданину, признанному виновным в совершениипреступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде лишения свободы на один год, условно.Кроме того, иск министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возмещении причиненного ущерба полностью удовлетворен, и теперь нарушитель обязан возместить государству ущерб в полном объеме.За вырубку лесных насаждений в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа награждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей. Если незаконная рубка совершена с помощью специальной техники, денежное взыскание возрастает для физических лиц от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.За нанесение ущерба лесному хозяйству в значительном размере (более 5000 рублей)нарушитель привлекается к уголовной ответственности в виде штрафа от 500 000 рублей, принудительного труда, исправительных работ, а также лишения свободы до двух лет со штрафом, передает пресс-служба облправительства.