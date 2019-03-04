В СО «чёрный лесоруб» возместит ущерб лесному фонду в размере более 300 тысяч рублей
4 марта 2019 16:26
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За совершение незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере гражданину, признанному виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначено наказание в виде лишения свободы на один год, условно.
Кроме того, иск министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возмещении причиненного ущерба полностью удовлетворен, и теперь нарушитель обязан возместить государству ущерб в полном объеме.
За вырубку лесных насаждений в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на
граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей. Если незаконная рубка совершена с помощью специальной техники, денежное взыскание возрастает для физических лиц от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.
За нанесение ущерба лесному хозяйству в значительном размере (более 5000 рублей)нарушитель привлекается к уголовной ответственности в виде штрафа от 500 000 рублей, принудительного труда, исправительных работ, а также лишения свободы до двух лет со штрафом, передает пресс-служба облправительства.
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