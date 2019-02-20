В СО будут судить членов ОПГ, обвиняемых в похищении малолетних детей. Видео
20 февраля 2019 21:28
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Третьим отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении Руслана Бакиева, Екатерины Косыревой, Амира Абдурахманова, Романа Толмачева, Андрея Бахтеева, Рамази Нагиева и Ивана Фролова.
По версии следствия, в период времени с 2015 года по 2017 год Бакиев, отбывающий наказание в виде лишения свободы в ИК, создал на территории СО организованную преступную группу для систематических похищений несовершеннолетних детей и вымогательств за их освобождение денежных средств с их родителей.
В состав группы Бакиев вовлек свою знакомую Косареву, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Также к участию в ОПГ привлекались другие лица, которых полностью не посвящали в цели и задачи преступлений. Для мобильности группы использовалось три легковых автомобиля ВАЗ и средства сотовой связи, оформленные на членов группы и третьих лиц.
С декабря 2017 года по январь 2018 года организованной преступной группой в составе Бакиева и Косаревой, при участии привлеченных для совершения преступлений: Фролова, Бахтеева, Нагиева, Толмачева, которые полностью не были посвящены в цели и задачи преступной группы, были совершены следующие преступления:
- с 15 по19 января 2018 года покушение на похищение малолетнего мальчика, 2016 года рождения, на территории города Тольятти Самарской области;
- 24 января 2018 года похищение малолетнего мальчика, 2013 года рождения, на территории города Кинель Самарской области, а также вымогательство денежных средств в сумме 2 миллионов рублей у матери ребенка за освобождение ее сына.
24 января 2018 года преступная деятельность устойчивой, организованной, преступной группы под руководством Бакиева была пресечена и все ее члены, а также иные участники совершения указанных преступлений задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В задержании участвовали сотрудники УФСИН Самарской области, отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, при силовой поддержке офицеров СОБР "Омега" Управления Росгвардии Самарской области.
Кроме того, по версии следствия, в феврале 2017 года двое соучастников, в период прохождения срочной военной службы в Московской области, похитили 10 ручных осколочных гранат и запалов к ним.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.
Видео здесь, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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