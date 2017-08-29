В СИЗО ИК-15 женщины не могли постирать белье, и их необоснованно ограничивали в продуктах питания

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В ходе проверки установлены нарушения, связанные с необоснованным ограничением пользования подследственными женщинами собственными вещами и предметами первой необходимости (невыдача администрацией колонии тазов для стирки собственных вещей, которые они ранее сами приобрели).Также необоснованно ограничивался перечень передаваемых от родственников и иных лиц продуктов питания (ягода, кисломолочная продукция и др.).Кроме того, выявлены нарушения закона о надлежащем санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц указанной категории (использование для питьевой воды емкостей со следами ржавчины).В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.