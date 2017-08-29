Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самару Дмитрий Коган был приглашен в 2011 году на пост художественного руководителя Филармонии. Этот пост он занимал почти два года.
На 39-м году жизни умер бывший худрук Самарской Филармонии, скрипач Дмитрий Коган
Никто из прохожих не пострадал.
Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра
По словам Конюхова, лодка для путешествия уже строится в Великобритании.
Путешественник Федор Конюхов рассказал о планах обогнуть мир за 222 дня на весельной лодке
Владимир Волков занимает должность главы Мордовии с 2012 года. В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), попавшем в распоряжение РБК, шансы Волкова пойти на новый срок в регионе оцениваются как высокие, а его положение называется «устойчивым
Глава Мордовии получил от Путина папку с жалобами жителей региона
ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие».
Банк продолжит работу в обычном режиме, а инвестором станет Фонд консолидации банковского сектора, заверили в ЦБ
Данные меры касаются только тех владельцев лошадей, которые хотят разместить имена своих животных в базе данных.
В Исландии запретили называть лошадей «иностранными именами»
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В СИЗО ИК-15 женщины не могли постирать белье, и их необоснованно ограничивали в продуктах питания
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.
Житель Сызрани проведет 160 часов на обязательных работах за нетрезвую езду
сегодня  Среда, 30 августа, 01:35
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/08:
USD 58.53
-0.02
EUR 70.43
0.58
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В СИЗО ИК-15 женщины не могли постирать белье, и их необоснованно ограничивали в продуктах питания

29 августа 2017 21:26
132
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Самарской прокуратурой в деятельности исправительной колонии № 15 (далее - ИК-15), при которой созданы помещения для содержания следственно-арестованных женщин, функционирующие в режиме следственного изолятора, выявлены нарушения требований Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

В ходе проверки установлены нарушения, связанные с необоснованным ограничением пользования подследственными женщинами собственными вещами и предметами первой необходимости (невыдача администрацией колонии тазов для стирки собственных вещей, которые они ранее сами приобрели).

Также необоснованно ограничивался перечень передаваемых от родственников и иных лиц продуктов питания (ягода, кисломолочная продукция и др.).

Кроме того, выявлены нарушения закона о надлежащем санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц указанной категории (использование для питьевой воды емкостей со следами ржавчины).

В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
29 августа 2017  21:26
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В СИЗО ИК-15 женщины не могли постирать белье, и их необоснованно ограничивали в продуктах питания
В связи с выявленными нарушениями спецпрокуратурой начальнику ИК-15 внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к... Закон
131
29 августа 2017  21:23
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.
Житель Сызрани проведет 160 часов на обязательных работах за нетрезвую езду
С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев.   Закон
127
29 августа 2017  18:01
В Самаре генеральный и технический директора ОАО «КБАС» пойдут под суд за уклонение от налогов
В Самаре генеральный и технический директора ОАО «КБАС» пойдут под суд за уклонение от налогов
  Закон
179
29 августа 2017  15:18
Использование товарных знаков, принадлежащих FIFA, без разрешения правообладателя FIFA признаётся недобросовестной конкуренцией.
Незаконное использование символики ЧМ-2018 года недопустимо
Использование товарных знаков, принадлежащих FIFA, без разрешения правообладателя FIFA признаётся недобросовестной конкуренцией.  Закон
130
29 августа 2017  14:52
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Житель Большеглушицкого района, удушивший во время пьяной ссоры свою подругу, 7,5 лет проведет за решеткой
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  Закон
165
29 августа 2017  14:51
Вынесен приговор группе молодых людей, совершивших нападение на полицейского и его жену в Смышляевке
Вынесен приговор группе молодых людей, совершивших нападение на полицейского и его жену в Смышляевке
  Закон
201
28 августа 2017  22:09
«Продуктовая война» между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу.
Таможня раскрыла крупнейшую сеть поставки санкционного продовольствия
«Продуктовая война» между Россией и Белоруссией из-за реэкспорта санкционного продовольствия привела к новому скандалу.  Закон
1311
Весь список
Происшествия
29 августа 2017  21:01
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Пенсионерка, переправляясь из Рождествено в Самару на частной лодке, упала за борт и сломала позвоночник
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.  Происшествия
466
29 августа 2017  19:36
Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
В Самаре во время уличной драки 45-летний мужчина пырнул ножом в живот молодого человека
  Происшествия
140
29 августа 2017  18:27
Он планировал его продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
В Сызрани молодой человек, "в связи с тяжелым материальным положением", украл дорогой мотоцикл
Он планировал его продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.  Происшествия
108
Весь список
Криминал
29 августа 2017  13:09
Со стройплощадки в Саратове пытались украсть бурильную установку
Со стройплощадки в Саратове пытались украсть бурильную установку
Неизвестные похитили бурильные шнекеры и головки. Криминал
137
29 августа 2017  12:23
В Самарской области у 19-летнего пассажира автомобиля нашли синтетический наркотик
В Самарской области у 19-летнего пассажира автомобиля нашли синтетический наркотик
Инцидент произошел осту ДПС около села Зелёновка. Криминал
160
29 августа 2017  11:50
22-летний житель Самарской области обманул столичный банк на 15 миллионов рублей
22-летний житель Самарской области обманул столичный банк на 15 миллионов рублей
Подозреваемого задержали на юге Москвы. Криминал
251
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
594
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
511
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7310
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1500
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5943
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1909
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
652
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2296
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2103
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1741
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1903
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6093
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошла акция по реабилитации Воронежских озер
В Самаре все желающие смогут принять участие в турнире по баскетболу Samara Open - 2017
В СОУНБ презентуют сборник «Татары Самарского края: историко-этнографические и социально-экономические очерки»
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра

42

Пенсионерка, переправляясь из Рождествено в Самару на частной лодке, упала за борт и сломала позвоночник

25

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

15
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

5780

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

2012

В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов

1683
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда