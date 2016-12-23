В Шигонском районе взят под стражу мужчина, зарезавший своего знакомого в пьяной ссоре

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Мужчине предъявлено обвинение в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в селе Березовка Шигонского района, в ходе возникшей ссоры причинил ножом 49-летнему знакомому смертельные колото-резаные ранения груди с повреждением сердца, после чего, пытаясь скрыть следы преступления, вынес труп из дома и засыпал его снегом возле надворных построек.Суд с учетом тяжести преступления, личности обвиняемого и позиции прокуратуры района избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.