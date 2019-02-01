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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Шигонском районе мужчина незаконно убил лося

1 февраля 2019 14:44
213
По данному факту возбуждено уголовное дело.
29 января на территории Шигонского района задержан гражданин С., который незаконно убил лося.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Браконьеру грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Мужчина признал вину и возместил ущерб в размере 240 000 рублей, передает пресс-служба департамента охоты и рыболовства СО.
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Комментарии



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