В Шигонском районе арест производственного здания побудил компанию оплатить долг в почти 1,5 миллиона рублей

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В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями было установлено, что должник владеет недвижимым имуществом, а именно производственным зданием.Работниками Службы был совершен выход по месту нахождения строения и составлен акт его описи и ареста. Руководителю организации было вручено требование о представлении документов,необходимых для реализации арестованного судебными приставами имущества.Осознав, что, если долг по налогам не будет погашен, производственное здание будет продано на торгах, владелец компании полностью оплатил задолженность в размере свыше 1 миллиона 396 тысяч рублей.Узнать о своих долгах можно при помощи электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте Управления ФССП России по Самарской области по ссылке: http://r63.fssprus.ru, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области