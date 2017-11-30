В России вводится запрет на анонимное общение в мессенджерах

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Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка:"Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора."Напомним, что соответствующий закон был подписан Президентом России 31-го июля. В случае, если мессенджер откажется от идентификации пользователей, он будет заблокирован.Сведения о номере могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.Фото: iphones.ru