В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете

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По ее словам, дело было возбуждено против 50-летнего гражданина Израиля по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), который летел на самолете рейсом Тель-Авив — Москва. «Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте», — заявила Волк.Представитель МВД рассказала, что инцидент произошел 19 мая. В аэропорт Шереметьево поступило сообщение от командира самолета. Он рассказал, что гражданин Израиля в состоянии алкогольного опьянения нецензурно ругался, пил спиртные напитки и пытался открыть дверь самолета, что угрожает безопасности полета.Когда самолет приземлился в аэропорту, сотрудники МВД задержали нарушителя, а 21 мая Химкинский городской суд постановил арестовать гражданина Израиля, добавила Волк.В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте. В статью 213 УК России (хулиганство) был внесет отдельный пункт, который вводит наказание за хулиганство «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также любом ином транспорте общего пользования». За подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или ограничение или лишение свободы до двух лет.Кроме того, тем же законом в Уголовном кодексе была вынесена статья «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Она определяет ответственность за действия, которые представляют угрозу безопасности для транспортных средств.В начале мая начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров рассказал, что в 2016 году с самолетов были сняты 593 пассажира, десять из которых были привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что 40% авиадебоширов пришло​сь на московский авиационный узел.