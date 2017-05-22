В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете
22 мая 2017 18:18
144
По ее словам, дело было возбуждено против 50-летнего гражданина Израиля по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), который летел на самолете рейсом Тель-Авив — Москва. «Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте», — заявила Волк.
Представитель МВД рассказала, что инцидент произошел 19 мая. В аэропорт Шереметьево поступило сообщение от командира самолета. Он рассказал, что гражданин Израиля в состоянии алкогольного опьянения нецензурно ругался, пил спиртные напитки и пытался открыть дверь самолета, что угрожает безопасности полета.
Когда самолет приземлился в аэропорту, сотрудники МВД задержали нарушителя, а 21 мая Химкинский городской суд постановил арестовать гражданина Израиля, добавила Волк.
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте. В статью 213 УК России (хулиганство) был внесет отдельный пункт, который вводит наказание за хулиганство «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также любом ином транспорте общего пользования». За подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или ограничение или лишение свободы до двух лет.
Кроме того, тем же законом в Уголовном кодексе была вынесена статья «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Она определяет ответственность за действия, которые представляют угрозу безопасности для транспортных средств.
В начале мая начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров рассказал, что в 2016 году с самолетов были сняты 593 пассажира, десять из которых были привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что 40% авиадебоширов пришлось на московский авиационный узел.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 мая 2017 19:16
В ходе ссоры он нанес своей дочери, 1975 года рождения, не менее 14 ударов по голове металлической гантелью. Закон
212
22 мая 2017 18:18
Фигурантом оказался 50-летний гражданин Израиля, который в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть в полете дверь самолета. Закон
142
22 мая 2017 18:07
Гособвинение запросило для экс-директора ФСИН Александра Реймера девять лет колонии. Реймер похитил 1,3 млрд руб. на махинациях при закупках электронных... Закон
133
21 мая 2017 11:35
По подсчетам полицейских и судебных приставов, около трети штрафов остаются неоплаченными и подлежат принудительному взысканию. Закон
203
20 мая 2017 20:14
В настоящее время в возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Закон
264
20 мая 2017 15:27
Суд присудил взыскать с осужденного в счет возмещения материального ущерба 52 923 рублей, в счет компенсации морального вреда 1 500 000. Закон
278
20 мая 2017 13:00
Решением суда жительница Исаклинского района женщина приговорена к шести годам в колонии общего режима, ее сын - к пяти. Закон
271
Происшествия
22 мая 2017 21:09
Автомобиль был припаркован вдоль дороги на незаасфальтированном участке улицы. Происшествия
127
22 мая 2017 17:22
В настоящее время действует нерестовый запрет на добычу водных биоресурсов. Происшествия
348
22 мая 2017 14:43
По статье «Пособничество в изготовлении поддельного официального документа», в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Происшествия
162
Криминал
22 мая 2017 13:25
Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Криминал
194
22 мая 2017 10:40
Наркотик прятали в урнах рядом с подъездами жилых домов. Криминал
152
21 мая 2017 11:52
В качестве орудий преступления использовались топор, нож и черенок от лопаты. Криминал
287
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
412
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
583
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1254
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1388
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1567
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2854
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1517
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1164
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
679
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1055
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2312
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3312
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают