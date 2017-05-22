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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете

22 мая 2017 18:18
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Фигурантом оказался 50-летний гражданин Израиля, который в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть в полете дверь самолета.
Как пишет РБК, в России впервые возбудили уголовное дело против дебоширства в самолете. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее заявление опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел.

По ее словам, дело было возбуждено против 50-летнего гражданина Израиля по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), который летел на самолете рейсом Тель-Авив — Москва. «Примечательно, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, который вводит уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте», — заявила Волк.

Представитель МВД рассказала, что инцидент произошел 19 мая. В аэропорт Шереметьево поступило сообщение от командира самолета. Он рассказал, что гражданин Израиля в состоянии алкогольного опьянения нецензурно ругался, пил спиртные напитки и пытался открыть дверь самолета, что угрожает безопасности полета.

Когда самолет приземлился в аэропорту, сотрудники МВД задержали нарушителя, а 21 мая Химкинский городской суд постановил арестовать гражданина Израиля, добавила Волк.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте. В статью 213 УК России (хулиганство) был внесет отдельный пункт, который вводит наказание за хулиганство «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также любом ином транспорте общего пользования». За подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или ограничение или лишение свободы до двух лет.

Кроме того, тем же законом в Уголовном кодексе была вынесена статья «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Она определяет ответственность за действия, которые представляют угрозу безопасности для транспортных средств.

В начале мая начальник главного управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров рассказал, что в 2016 году с самолетов были сняты 593 пассажира, десять из которых были привлечены к уголовной ответственности. Он отметил, что 40% авиадебоширов пришло​сь на московский авиационный узел.


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Комментарии



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