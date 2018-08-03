В России впервые оправдали призывника, не явившегося на службу

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Ростовчанин Константин Титов должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов "Эдип" в Саратовской области. Молодой человек позвонил в учреждение с целью узнать, дадут ли ему комнату в общежитии. Денег на аренду жилья у призывника не оказалось, поэтому, получив отрицательный ответ, он отказался от поездки и обратился в суд.Титов обратился в гражданский суд, но проиграл дело. Военкомат передал документы призывника в Следственный комитет.Однако Волгодонский районный суд оправдал ростовчанина.В решении говорится, что военкомат должен был выдать призывнику новые документы и предписание, а дом-интернат предоставить общежитие.По мнению суда, Титов не пытался уклониться от службы.