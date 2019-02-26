В России криптовалюту приравняли к отмыванию денег

80

Соответствующее изменение внес Верховный суд в свое постановление 2015 года. Ранее на этом настаивал Росфинмониторинг и международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, в которую входит Россия.Согласно новому постановлению, средства, которые поступили из виртуальных активов в результате совершения преступной деятельности, теперь считаются предметом преступлений. Таким образом, действие статей 174 и 174.1 УК РФ теперь распространяется и на криптовалюту.Виртуальные деньги, в частности биткоин, часто используются наркоторговцами для обналичивания денег. С 2017 года из-за этого было возбуждено 104 уголовных дела, половина из которых была направлена в суд.