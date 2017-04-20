В России "Свидетели Иеговы" признаны экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории страны
20 апреля 2017 20:50
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Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста РФ. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства.
В четверг судья Юрий Иваненко огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.
В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ.
Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.
Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае - через 30 суток.
Суть иска
В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". Ведомство просило признать организацию и 395 ее отделений экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество.
12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением не были устранены допущенные нарушения или выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, то данная организация подлежит ликвидации. 16 января 2017 года Мосгорсуд признал законным предупреждение за экстремистскую деятельность в отношении организации.
"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.
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