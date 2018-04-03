В Рощинском убили и сожгли 20-летнего контрактника, возбуждено уголовное дело

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Его тело нашли спрятанным под листом железа в сарае рядом с домом №32 в поселке Рощинский в середине декабря 2017 года. На теле отсутствовала одежда и обувь, кроме того, у военнослужащего пропала пластиковая зарплатная карта с крупной суммой (около 300 тыс. руб.). Эти деньги убитый получил за участие в общевойсковых учениях стран ОДКБ в республике Таджикистан. Медицинская экспертиза установила, что тело пытались сжечь, по некоторым данным — еще при жизни.Как пишет «СО» ОНЛАЙН, несмотря на внятный имущественный мотив и явные признаки насильственной смерти, правоохранители никак не могли найти в себе силы возбудить уголовное дело по статье «Убийство». Проверку по факту гибели контрактника проводили подразделения СК и полиции по Волжскому району. По материалам даже выносилось отказное постановление — его подписал следователь Юрий Пилецкий. Лишь после многочисленных жалоб родственников убитого дело все-таки возбудили.