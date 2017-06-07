В РФ создан судебный прецедент: В Самаре заочно осужден местный уроженец, уехавший наемником на Украину
7 июня 2017 19:10
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С 03.05.2014 Широбоков А.В. является бойцом батальона «Азов» при МВД Украины, принимает участие в боевых действиях на юго-востоке РУ.
21.08.2014 Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Следственного комитета Российской Федерации в отношении Широбокова А.В. возбуждено уголовное дело за «участие наемника в вооруженном конфликте», оперативное сопровождение которого осуществлялось УФСБ.
В результате проведенных ОРМ получены доказательства, подтверждающие участие Широбокова А.В. в боевых действиях на территории иностранного государства за денежное вознаграждение.
06.06.2017 Советским районным судом Самары Широбоков А.В. заочно признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Таким образом, на сегодняшний день на территории Российской Федерации создан судебный прецедент заочного осуждения по ч.3 ст.359 УК РФ гражданина России, принимающего участие в вооруженном конфликте в качестве наёмника на территории Украины, сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.
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