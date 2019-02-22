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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Приморье задержан один из родителей, устроивших самосуд над пятиклассником

22 февраля 2019 21:28
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Полиция города Большой Камень в Приморье задержала одного из родителей, которые пытались проучить пятиклассника, нападавшего на их детей, передает meduza.io. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление СК.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания, куда его поместили на двое суток, сообщает агентство PrimaMedia. По его информации, друзья мужчины объявили сбор денег на адвоката. Утверждается, что у задержанного четверо детей.

20 февраля СК возбудил уголовное дело о нанесении побоев после того, как несколько взрослых отвели в туалет 12-летнего школьника, обижавшего их детей, и окунули головой в унитаз. Директор школы и классный руководитель временно отстранены от работы. В отношении школы проводят проверку, руководство образовательного учреждения подозревают в халатности.

 
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