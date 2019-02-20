В Приморье родители решили проучить школьника, нападавшего на их детей. Возбуждено уголовное дело
20 февраля 2019 19:47
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По данным Deita.Ru, несколько взрослых отвели школьника в туалет и окунули головой в унитаз. Пятиклассник получил телесные повреждения. Возбуждено дело о нанесении побоев, объявил Следственный комитет.
Ранее родители жаловались на агрессивного пятиклассника (он, в частности, в декабре приходил в школу с ножом, а в феврале ударил одну из учениц, после чего ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки). Они обращались как к администрации школы № 2, так и в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Однако, как утверждает мать одного из пострадавших школьников, никакие меры к школьнику, которого воспитывает бабушка, приняты не были. В краевом департаменте образования, в свою очередь, заявляли, что взяли на контроль ситуацию в школе № 2 и проводят проверку
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