В Похвистнево на пенсионерку, которая хранила в гараже свыше 4 000 литров фальсифицированного алкоголя, заведено уголовное дело

161

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило изъятие в августе 2017 года сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» из гаража, принадлежащем пенсионерке, спиртосодержащей продукции общим объёмом не менее 4150 литров, содержащей вредные химические примеси, опасные для жизни и здоровья потребителей.Спиртосодержащая продукция была подготовлена для реализации и разлита в стеклянную тару с логотипами брендовой крепкой алкогольной продукции, а также в пластиковую тару. Так, в помещении в гаражном массиве хранилась фальсифицированная водка «Хортица», «Белая береза», «Финская», «Столичная», «Царская охота», коньяк «Дагестан», «Казахстан» и др.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.