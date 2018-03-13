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В Похвистнево на пенсионерку, которая хранила в гараже свыше 4 000 литров фальсифицированного алкоголя, заведено уголовное дело

13 марта 2018 21:05
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В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Похвистневской межрайонной прокуратурой признано законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 59-летней местной жительницы по статье "Хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило изъятие в августе 2017 года сотрудниками МО МВД России «Похвистневский» из гаража, принадлежащем пенсионерке, спиртосодержащей продукции общим объёмом не менее 4150 литров, содержащей вредные химические примеси, опасные для жизни и здоровья потребителей.

Спиртосодержащая продукция была подготовлена для реализации и разлита в стеклянную тару с логотипами брендовой крепкой алкогольной продукции, а также в пластиковую тару. Так, в помещении в гаражном массиве хранилась фальсифицированная водка «Хортица», «Белая береза», «Финская», «Столичная», «Царская охота», коньяк «Дагестан», «Казахстан» и др.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. 
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Комментарии



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13 марта 2018  21:05
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
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