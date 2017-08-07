В Похвистнево мужчина за убийство родного брата отправится на 8 лет в колонию

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Судом признано доказанным, что гражданин И. в своей квартире вместе со своим родным братом употреблял спиртное. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого гражданин И. кухонным ножом умышленно нанес брату удары в область грудной клетки и в область шеи. От полученных повреждений потерпевший в тот же день скончался в медицинском стационаре.Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.