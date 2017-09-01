В Похвистнево бывший главбух «НПС» незаконно перечисляла деньги организации на свой личный расчетный счет

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Установлено, что более двух лет подсудимая, используя свое служебное положение, незаконно перечисляла деньги, принадлежащие ООО СМУ «НПС», на свой личный расчетный счет, причинив организации ущерб на сумму 570 тысяч рублей.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и, принимая во внимание добровольное возмещение ущерба до рассмотрения дела, смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в 100 000 рублей.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.