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В Подмосковье пенсионерка "заказала" жену своего бывшего мужа за 100 тысяч рублей

10 февраля 2017 16:57
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В настоящий момент 56-летняя жительница Орехово-Зуевского района, подозреваемая в преступлении, заключена под стражу.
Полицейские Орехово-Зуевского района Московской области задержали пожилую женщину, подозреваемую в организации заказного убийства более удачливой соперницы в любви. Злоумышленница была готова заплатить киллеру 100 тысяч рублей.

В настоящий момент 56-летняя жительница Орехово-Зуевского района, подозреваемая в преступлении, заключена под стражу, сообщает официальный сайт МВД РФ.

Установлено, что с января по 2 февраля 2017 года пенсионерка, "испытывая личную неприязнь к 54-летней супруге бывшего мужа, стала осуществлять поиск исполнителя преступления". О намерениях ревнивой женщины совершить убийство стало известно сотрудникам уголовного розыска, которые взяли под контроль все ее разговоры и встречи с выступавшим в роли исполнителя убийства оперативным сотрудником.

"В ходе встреч с исполнителем женщина предложила за совершение убийства денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, выплатив 15 тысяч рублей в виде предоплаты", - говорится в пресс-релизе.

Оперативниками была проведена инсценировка убийства с фотофиксацией для последующей демонстрации снимка с "трупом" заказчице в подтверждение выполненной работы.

"При проведении мероприятия "Оперативный эксперимент" женщина встретилась с исполнителем убийства и получила личные вещи потерпевшей в качестве доказательств якобы совершенного убийства. После передачи части денег в размере 50 тысяч рублей правонарушительница была задержана полицейскими", - заключили в МВД.

Заказчице убийства предъявлено обвинение, пишет newsru.com.


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Комментарии



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10 февраля 2017  16:57
В настоящий момент 56-летняя жительница Орехово-Зуевского района, подозреваемая в преступлении, заключена под стражу.
В Подмосковье пенсионерка "заказала" жену своего бывшего мужа за 100 тысяч рублей
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