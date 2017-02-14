В Пестравском районе с должниками по алиментам встретились священнослужители

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В отделе судебных приставов Пестравского района Самарской области судебные приставы организовали встречу должников-алиментщиков с иереем Пестравского прихода. Отец Алексий поговорил с мужчинами о духовной составляющей отцовства и предложил им помощь в трудоустройстве.Как показывает практика, после встреч с духовниками, некоторые алиментщики начинают погашать свои долги и помогать своим детям.