В Пестравском районе прокуратура выявила участки с дикорастущей коноплей
31 августа 2017 18:15
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Согласно требованиям закона органы местного самоуправления обязаны обеспечивать на территории поселений выполнение мероприятий по профилактике наркомании, принимать меры по уничтожению дикорастущих кустов конопли.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой в адрес глав сельских поселений внесены представления.
Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
Кроме того, в настоящее время органами местного самоуправления ведутся работы по уничтожению дикорастущих растений, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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