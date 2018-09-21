В Перми завели дело на гимназию, где школьниц отстранили от учёбы за цвет волос
21 сентября 2018 20:04
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— Прокуратурой района в отношении МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" и её директора возбуждены дела по статье 5.57 КоАП РФ ("Незаконное ограничение права на образование"), — говорится в сообщении ведомства.
При этом на некоторые пункты акта о требованиях к внешнему виду прокуратурой района внесён протест, а по всем выявленным нарушениям заместителю главы городской администрации внесено представление.
Напомним, дочь депутата Пермской гордумы Надежды Агишевой отстранили от занятий из-за покрашенных в розовый волос. Парламентарий опубликовала фото распоряжения администрации гимназии, где говорится, что её дочь отстранена от занятий в связи с нарушением требований к внешнему виду. Позже стало известно, что в тот же день по той же причине была отстранена ещё одна девочка.
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