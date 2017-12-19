В ПДД внесены поправки по использованию световозвращающих жилетов водителями транспортных средств

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Правила дорожного движения дополнены новым пунктом 2.3.4, в соответствии с которым водитель транспортного средства обязан при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов находиться на проезжей части или обочине в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа.В настоящее время количество наездов на водителей, вышедших из транспортных средств и находящихся на проезжей части или обочине, остается значительным. Только с начала года произошло 336 подобных ДТП, в которых 61 человек погиб и 297 получили ранения различной степени тяжести.Такие участники дорожного движения находились на проезжей части в одежде, на которой не было световозвращающих элементов, что не позволяло водителям транспортных средств вовремя их заметить и предотвратить наезд.Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт использования которых подтверждает целесообразность внедрения аналогичной практики и в Российской Федерации.Данные поправки в Правила дорожного движения вступают в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования постановления Правительства Российской Федерации, то есть 18 марта 2018 года.