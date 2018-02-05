В Отрадном под суд пойдет ювелир, похитивший драгоценности заказчиков
5 февраля 2018 22:50
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Предприниматель, осуществляя деятельность в ювелирной мастерской, принимал лом золота для изготовления драгоценных изделий, а также драгоценные изделия для ремонта и обращал их в свою пользу.
В январе 2017 года мужчина причинил заказчику ущерб на сумму свыше 33 тысяч рублей. В августе этого же года он похитил у 5 граждан ценности стоимостью 119 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Отрадненский городской суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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