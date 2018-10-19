В Отрадном пенсионерка в состоянии аффекта убила своего сына алкоголика
19 октября 2018 19:14
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Ранее не судимая престарелая местная жительница проживала в Отрадном в квартире со своим сыном, злоупотреблявшим спиртным и наркотиками.
Судом установлено, что 09.08.2018 сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил свою мать и ударил ее по голове металлической кастрюлей и чашкой, после чего схватил нож и попытался нанести удар ножом.
Пожилая женщина, стремясь прекратить агрессивные действия сына, находясь в состоянии аффекта, выхватила нож и нанесла нападавшему два удара ножом.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.
Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в Отрадненском городском суде, передает пресс-служба облпрокуратуры.
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